ТАСС: исключение из объектов наследия башен Крутицкого подворья признали законным

После лишения статуса выявленных объектов культурного наследия их правовое положение будет неопределенным

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Первый апелляционный суд общей юрисдикции отклонил апелляционную жалобу участников движения "Архнадзор" на решение Мосгорсуда, по которому им было отказано в отмене положения закона Москвы "Об объектах культурного наследия", по которому некоторые памятники, в том числе башни Крутицкого подворья, теряют статус выявленных объектов культурного наследия. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд рассмотрел апелляционную жалобу на решение Мосгорсуда суда по административному иску Подкопаева С.А., Рахматуллина Р.Э., Рожкова А.А., Румянцева А.Д. к Мосгорсдуме и мэру Москвы Сергею Собянину и постановил решение первой инстанции признать законным в удовлетворении апелляционной жалобы отказать", - сообщили в суде.

Истцы требовали отмены пункта 3 статьи 17 Закона города Москвы от 13 ноября 2024 года № 24 "Об объектах культурного наследия в городе Москве". Согласно этой норме, выявленные объекты культурного наследия, в отношении которых до 1 июля 2025 года не приняты решения о включении в соответствующий реестр, подлежат исключению из перечня выявленных объектов культурного наследия.

Как сказано в материалах дела, к таковым относится порядка 1,5 тыс. различных выявленных объектов культурного наследия. Среди них - северо-восточная и северо-западная башни Крутицкого подворья постройки XVII века, квартал "Хитровка" в Басманном районе Москвы, станция метро "Динамо" Замоскворецкой линии. После лишения статуса выявленных объектов культурного наследия их правовой статус будет неопределенным.