Степашин: Россия уже готовит аналог Нюрнберга для украинских неонацистов

Над этим работают Ассоциация юристов, СК и прокуратура, уточнил экс-премьер

Председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин © Владимир Гердо/ ТАСС

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Правоохранительные органы России уже работают над трибуналом, под который попадут украинские неонацисты, в том числе за преступления в Курской области. Об этом ТАСС заявил экс-премьер РФ, председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин.

Так он ответил на вопрос, стоит ли России по итогам СВО инициировать аналог Нюрнбергского процесса над нацистскими преступниками.

"Мы сейчас над этим работаем. Ассоциация юристов, Следственный комитет, прокуратура, безусловно, потому что есть преступления. Особенно то, что случилось в Курской области. Просто убийцы и садисты. Тут вопросов никаких нет", - сказал экс-премьер РФ.

По мнению Степашина, пока рано рассуждать о выборе города для такого трибунала. "Сначала давайте закончим спецоперацию, потом подумаем", - отметил он.

Нюрнбергский процесс проходил с 20 ноября 1945 по 1 октября 1946 года. Идея проведения международного судебного процесса над нацистскими преступниками была выдвинута Советским Союзом. 14 октября 1942 года было опубликовано правительственное заявление, в котором говорилось о необходимости специального международного трибунала и "наказания по всей строгости уголовного закона любого из главарей фашистской Германии, оказавшихся уже в процессе войны в руках властей государств, борющихся против гитлеровской Германии".