Вильфанд прогнозирует повышение температуры в Москве с 11 декабря

Показатель может достичь плюс 7, отметил научный руководитель Гидрометцентра

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Температурный фон на 4-6 градусов выше климатической нормы ожидается в Москве с четверга и до конца следующей недели. Значения вырастут до плюс 5-7 градусов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В Москве прогнозируется повышение температуры 11 декабря, ночные температуры составят 0 - плюс 2 градуса, а днем будет от 2 до 7 [градусов] тепла. Юго-западный ветер существенно повысит температуру. В пятницу и днем, и ночью ожидается от 0 до плюс 5 градусов. Местами возможны небольшие осадки, но снег не ляжет. И в следующие выходные опять будет наблюдаться небольшое понижение температуры ночью до минус 4 градусов, днем будет от минус 3 до плюс 2 градусов", - сказал он.

Вильфанд отметил, что температурный фон в столичном регионе с четверга и до конца следующей недели будет на 4-6 градусов выше нормы. При этом условий для сильных осадков, которые бы могли сформировать устойчивый снежный покров, нет.