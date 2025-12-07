WP: чат-боты влияют на избирателей эффективнее предвыборных кампаний

В ходе эксперимента ученые выяснили, что боты смогли убедить испытуемых изменить политическую позицию в 1 из 25 случаев

ВАШИНГТОН, 7 декабря. /ТАСС/. Ученые выяснили, что чат-боты с искусственным интеллектом могут влиять на политические предпочтения избирателей активнее, чем предвыборные кампании по ТВ. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на исследования научных журналов Science и Nature.

"Поменять мнение людей о политических кандидатах очень сложно <...> Поэтому мы были удивлены, обнаружив, что чат-боты действительно способны оказывать столь значительный эффект", - заявил соавтор обоих исследований Дэвид Рэнд.

Ученые провели эксперимент с участием более 80 тыс. человек в четырех странах, в котором предложили людям провести политические дискуссии с чат-ботами, поддерживавшими либо президента США Дональда Трампа, либо бывшего-вице президента от демократов Камалу Харрис.

Исследование показало, что чат-боты смогли убедить испытуемых поменять свою политическую позицию в 1 из 25 случаев. Эксперты отмечают, что оценить масштаб влияния ИИ на электоральные процессы сложно, но эксперимент демонстрирует, что чат-боты способны склонить большее количество избирателей, чем тактики, применяемые в предвыборных кампаниях США.

"Одним из следствий этого является то, что если [компании, занимающиеся ИИ] <...> настроят модели так, чтобы они склонялись в ту или иную сторону, это может существенно изменить мнение людей", - дополнил Рэнд.