Один из лидеров РДК Кирющенко переобъявлен в розыск

Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что это может быть связано с новым уголовным делом о терроризме

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Василий Кирющенко (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ) - один из лидеров запрещенной в РФ террористической организации "Русский добровольческий корпус" (РДК), сын режиссера сериалов "Моя прекрасная няня" и "Слуга народа" Алексея Кирющенко - переобъявлен в розыск. Это следует из базы розыска МВД России.

"Основание для розыска: разыскивается по статье УК. Переобъявлен", - указано в карточке розыска. По какой именно статье Кирющенко переобъявлен в розыск, в базе не уточняется.

Источник ТАСС в правоохранительных органах вместе с тем сообщил, что переобъявление Кирющенко в розыск может быть связано с новым уголовным делом о терроризме. По какой именно статье и когда оно возбуждено, он не сообщил.

В отношении Кирющенко возбуждено уголовное дело о призывах к терроризму (статья 205.2 УК РФ) и организации деятельности террористической организации (статья 205.5 УК РФ). Максимальный срок лишения свободы по первой статье - до 5 лет, по второй - до 20 лет.

Кирющенко в июне был внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ, он является одним из идеологов РДК.