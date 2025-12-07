В Москве ожидаются облачная погода и до 1 градуса тепла

Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Облачная погода, преимущественно без осадков и температура до плюс 1 градуса ожидаются в Москве в воскресенье, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице будет от минус 1 до плюс 1 градуса, в ночь на понедельник температура может опуститься до минус 2 градусов.

Ветер прогнозируется южный, 4-9 м/с. Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба.

В Подмосковье в воскресенье температура воздуха будет колебаться в пределах минус 3 - плюс 2 градусов. В ночь на понедельник столбики термометров могут опуститься до отметки минус 5 градусов.