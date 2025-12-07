Парковки у социальных объектов призвали сделать бесплатными на Новый год

Также в новогодние праздники следует включить в число объектов с бесплатными парковками места отдыха детей, считает председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов предложил сделать бесплатными парковки рядом с социальными и спортивными объектами, а также местами отдыха детей на новогодние праздники.

"Призываю власти регионов и муниципалитетов: сделайте новогодний подарок людям - отмените платные парковки рядом с социальными и спортивными объектами там, где они уже действуют. Больницы, школы, детские сады, бассейны, спортивные залы должны быть доступны для тех, кто передвигается на автомобиле. Можно сделать ограничения, чтобы в этих местах не парковались все подряд, но для посетителей это должно быть бесплатно", - сказал Миронов ТАСС.

Он также предложил включить в число объектов с бесплатными парковками места отдыха детей - детские парки, катки, горки, аттракционы, куда семьи приезжают на автомобилях. "И, конечно, не должно быть платы рядом с загородными лыжными и беговыми трассами, чтобы люди могли спокойно приезжать и заниматься спортом. Любые ограничения тут - это удар по здоровью нации", - добавил депутат.