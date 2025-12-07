Глава РКК рассказал, как не попасть россиянам в тяжелую ситуацию за рубежом

Для этого перед поездкой важно оформить медицинскую страховку и сделать необходимые прививки, отметил Павел Савчук

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Подготовка к поездке за границу должна включать в том числе вакцинацию и оформление медицинской страховки, это позволит избежать тяжелых ситуаций. Об этом в интервью ТАСС заявил глава Российского Красного Креста (РКК) Павел Савчук.

"Несколько простых правил, которые позволят вам не попасть в тяжелую ситуацию за рубежом <…>. Когда вы летите в страну, посмотрите, какие вакцины вам нужно сделать. У нас было несколько ситуаций в этом году, когда просто не подумали об этом люди <...>. И заболевание, которое имеет высокий уровень летальности, распространилось на этого человека. От которого можно было просто-напросто защититься, сделав по правилам вакцинацию, перед поездкой обратиться к врачу в городе, откуда он едет, и поставить простую вакцину", - сказал Савчук.

Также он отметил, что необходимо оформить перед поездкой медицинскую страховку. "Почти 85% всех случаев, которые к нам поступали, это случаи очень тяжелые, они могли бы быть решены простой мерой - оформлением нормальной медицинской страховки для путешественников, это бы решило все проблемы, а потом в итоге мы оказываемся с чем? Что родственникам выставляют в частной клинике огромные, многомиллионные счета", - констатировал глава РКК.

Кроме того, Савчук призвал перед поездкой изучить законодательство страны назначения. "Будьте уверены, что вы находитесь там законно и легально, что ваша виза покрывает период нахождения вас в этой стране, что билеты у вас есть и туда, и обратно. Очень часто кто-то летает и покупает билет только в одну сторону. И думает: "Я там на месте что-то решу". Потом у него там украдут кошелек. Или же он потерял телефон, и все, человек не знает, что делать дальше", - сказал глава РКК.

"Тут надо как взрослым и ответственным людям планировать свое нахождение в другой стране в отпуске или в командировке корректно", - подчеркнул Савчук.