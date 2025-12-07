ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Коррупционный скандал в дипслужбе Евросоюза
ТАСС Медиа
ГлавнаяОбщество

Юрист Ватаманюк: Верховный суд поддержит покупательницу квартиры Долиной

Дело рассмотрят 16 декабря
Редакция сайта ТАСС
05:05

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Верховный суд РФ при рассмотрении апелляции по "делу Долиной", скорее всего, встанет на сторону покупательницы квартиры. Таким мнением с ТАСС поделился старший преподаватель кафедры гражданского и административного судопроизводства МГЮА Владислав Ватаманюк.

Читайте также

Массовые помутнения: как противостоять "пенсионерским" схемам при покупке квартиры

Верховный суд РФ назначил рассмотрение дела по жалобе на решения нижестоящих инстанций по иску певицы Ларисы Долиной к покупательнице ее квартиры Полине Лурье на 16 декабря.

"Верховный суд Российской Федерации, очевидно, отменит судебные акты нижестоящих судов и направит дело на новое рассмотрение в суд первой или апелляционной инстанции, - сказал Ватаманюк. - Это предсказуемо, если учесть тот ущерб, который был причинен многим добросовестным покупателям недвижимости в последнее время".

По его мнению, суд с большой долей вероятности укажет, что имущество не может быть истребовано у добросовестного приобретателя.

"Равно как и сделка, заключенная при отсутствии каких-либо пороков, также не может быть оспорена ее стороной или третьим лицом по мотиву последующего перечисления денежных средств мошенникам или третьим лицам, которые ввели продавца в заблуждение", - сказал юрист.

Ватаманюк подчеркнул, что если в сделке о продаже квартиры отсутствует злой умысел покупателя, то он не может отвечать за последующее использование денежных средств продавцом.

"В связи с чем сделка должна признаваться действительной. Это основа любого развитого правопорядка и стабильности гражданского оборота", - заключил он.

"Дело Долиной" приобрело общественный резонанс по причине того, что Лурье лишилась и жилья, и денег, оставшись с ипотекой, поскольку певица доказала, что продала ей квартиру под влиянием мошенников, суд признал сделку недействительной. Долина заявила, что намерена вернуть Лурье 112 млн рублей, назвав это единственным справедливым решением. 

РоссияДолина, Лариса Александровна