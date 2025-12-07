В Кирове разработали гастрономический гид по заведениям с вятской кухней "Вятский код"

Он рассказывает, где можно попробовать блюда из дичи, томленые каши, вятские рыжики, истобенские огурцы, моченые яблоки и "початки"

Редакция сайта ТАСС

Киров © Vladislav Samoshkin/ Shutterstock/ FOTODOM

КИРОВ, 7 декабря. /ТАСС/. Гастрономический гид "Вятский код", который помогает туристам познакомиться с блюдами вятской кухни, разработали в Кировской области. Гид рассказывает, где можно попробовать блюда из дичи, томленые каши, вятские рыжики, истобенские огурцы, моченые яблоки и "початки" - щавелевые щи, в которые "почали" (макали) хлеб, рассказали ТАСС в Центре развития туризма региона.

"Чтобы по-настоящему понять душу нового места, нужно попробовать его на вкус. Следуя этой идее, Центр развития туризма Кировской области разработал гастрономический гид "Вятский код", который приглашает гурманов и путешественников в увлекательное кулинарное путешествие по городу Кирову. Гид не просто перечисляет рестораны, а раскрывает философию вятской кухни, предлагая маршрут от рынка с его локальными продуктами до изысканных ресторанных интерпретаций", - сообщили в Центре развития туризма.

В Кирове в 2023 году по инициативе Вятской торгово-промышленной палаты впервые прошел конкурс локальной кухни "Блюдо Вятки", в котором участвовали кафе и рестораны города. Каждый участник нашел и приготовил традиционные для вятской земли блюда, а по итогам конкурса члены жюри сформировали "Вятское меню", в которое вошли гречишные блины "Березонька", блины "Вятские углы" и блины с припеком "Три лука", поданные с деревенской сметаной и рыжиками, "сморчковая губница" и "похлебка с грибными ушками", "истобенский картофельный пирог", "открытый пирог с вятским творогом, брусникой и орехами" и другие блюда. Также в Кирове проводится "Фестиваль вятской кухни".