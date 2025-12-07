ВЦИОМ: волнующие россиян темы формирует медиапространство

На повестке дня находится тема купли-продажи недвижимости по делу певицы Ларисы Долиной, отметил генеральный директор аналитического центра Валерий Федоров

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

МОСКВА, 7 декабря, /ТАСС/. Темы, которые сегодня интересуют россиян, меняются стремительно, и уходят из медиапространства так же быстро, как пришли. При этом большинство тем приходят именно из медиа, и гораздо реже такой общественно значимой темой становится "народная" информация, рассказал ТАСС генеральный директор аналитического центра ВЦИОМ, декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Валерий Федоров.

"Эти темы как правило возникают из медиаповестки. Мы живем в медиапотоке. у нас очень много источников информации, они очень разные, но темы как правило возникают и индуцируются "сверху" от медиа - к людям", - рассказал он.

Так, например, предметом для обсуждения еще недавно была тема безнадзорных животных, а сегодня на повестке дня тема купли-продажи вторичной недвижимости в контексте дела певицы Ларисы Долиной.

Тем не менее, такие новостные темы очень скоротечны и меняются стремительно, подытожил Федоров.