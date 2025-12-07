В Севастополе проводят первое в России медицинское исследование хайдайверов

В результате будут подготовлены рекомендации по технике выполнения спортивных элементов, сообщил директор Института фундаментальной медицины и здоровьесбережения Севастопольского государственного университета Дмитрий Кадочников

СЕВАСТОПОЛЬ, 7 декабря. /ТАСС/. Первое в России медицинское исследование, посвященное функционированию организма при занятиях хайдайвингом, проводится в Севастополе. По его итогам планируется сформировать рекомендации для спортсменов и руководство для медицинского обеспечения этой спортивной дисциплины, сообщил ТАСС директор Института фундаментальной медицины и здоровьесбережения Севастопольского государственного университета Дмитрий Кадочников.

"У нас действует аспирантура по направлению "Восстановительная медицина, спортивная медицина, лечебная физкультура, курортология и физиотерапия, медико-социальная реабилитация" - для нашего региона и для соседнего курортного Крыма она очень актуальна. И одна из первых аспирантов, которая обучается в нашем вузе [по данному направлению], работает над диссертацией по очень интересной теме: ее работа посвящена спортивному обеспечению прыжков с высоты (в воду - прим. ТАСС) - есть такой вид спорта, называется хайдайвинг. Речь идет в том числе о прыжках с критической высоты порядка 27 м. Примечательно, что работ по этому направлению больше в России нет", - рассказал Кадочников.

Директор института пояснил, что в результате будут подготовлены рекомендации, адресованные спортсменам, по технике выполнения спортивных элементов, включая приземление - они будут основаны на исследовании того, как во время прыжка работает организм спортсмена-хайдайвера. Также анализируются объем и полнота медицинского обеспечения данного вида спорта, так как нормативными актами эти регламенты пока не закреплены - дисциплина появилась относительно недавно и занимаются этим высокорисковым видом спорта в РФ и в мире не так много людей.

Он уточнил, что исследование проводится в Севастополе, так как в регионе есть возможность непосредственно работать со спортсменами и собирать данные на базе Центра спортивной медицины.

Кадочников добавил, что работа уже вышла на хороший научный уровень, и в 2027 году по ее результатам планируется защита кандидатской диссертации.