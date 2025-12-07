В Новоайдаре создадут мемориал военным медикам Великой Отечественной войны и СВО

Его планируют установить в одном из парков, который благоустроят совместно с регионом-шефом Тамбовской областью

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Мемориал военным медикам Великой Отечественной войны и специальной военной операции создадут в Новоайдаре Луганской Народной Республики. Об этом сообщил ТАСС заместитель начальника Управления президента РФ по госполитике в гуманитарной сфере, заместитель председателя РВИО Николай Овсиенко.

"В Великую Отечественную войну и сейчас во время специальной военной операции <...> медики и госпиталь были в одном и том же месте в Новоайдаре. Совершенно героические поступки военных медиков <...> достойны того, чтобы быть запечатленными в монументальном проекте. Такая инициатива от новоайдарцев поступила, глава [ЛНР] Леонид Иванович Пасечник поддержал. Мы включили этот проект в план работы на 2026 год", - сказал собеседник агентства.

Мемориал медикам планируют установить в одном из парков Новоайдара, который благоустроят совместно с регионом-шефом Тамбовской областью.

Овсиенко добавил, что в ближайшее время он обсудит с Пасечником реконструкцию мемориала на улице Оборонной в Луганске. "Сейчас, можно сказать, техзадание определяется под проектирование этого мемориала. Те герои и личности, которые будут увековечены, те подвиги, они будут широко обсуждаться с руководством республики и общественностью", - добавил собеседник агентства.