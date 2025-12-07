В Армении почтили память жертв Спитакского землетрясения

Премьер-министр республики Никол Пашинян планирует посетить город Гюмри для участия в литургии

ЕРЕВАН, 7 декабря. /ТАСС/. Президент Армении Ваагн Хачатурян, премьер-министр Никол Пашинян, председатель парламента Ален Симонян и другие должностные лица рано утром в городе Спитаке Ширакской области почтили память жертв землетрясения 1988 года. Соответствующее видео Пашинян разместил в Telegram-канале.

После Спитака Пашинян планирует посетить город Гюмри для участия в литургии, которую духовенство Ширакской епархии отказалось провести, потому что представители Службы национальной безопасности (СНБ) Армении настоятельно просили их не упоминать имя Католикоса всех армян. Специально из Еревана должен приехать священник, чтобы провести литургию.

7 декабря 1988 года Спитак с населением около 16 тыс. человек оказался разрушен почти полностью. Во втором по величине городе Армении Ленинакане (ныне Гюмри) было уничтожено около 80% строений; также сильно пострадали Кировакан (ныне Ванадзор) и Степанаван. Всего в результате землетрясения, по данным Минздрава Армянской ССР, погибли 24 985 человек, 17 тыс. получили ранения, 514 тыс. лишились крова. Пострадали 21 город и 324 села. Было уничтожено около 9 млн кв. м жилья, пришли в аварийное состояние сотни школ, больниц и детских садов. Из строя вышли 600 км автодорог, 10 км железнодорожных путей, 230 промышленных объектов (порядка 40% промышленной мощности республики).