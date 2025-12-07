ОП: длинные праздничные выходные не должны прерываться рабочими днями

Заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб отметил, что работать несколько дней между праздниками сложно

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Длинные праздничные каникулы в России не надо прерывать рабочими буднями, чтобы не сбивать ритм недели и не выходить на работу на пару дней в середине череды праздников. Такое мнение высказал ТАСС заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб.

"Считаю, что праздничные дни должны быть непрерывными. Надо быть реалистами: в два-три рабочих дня между праздниками многие берут отгулы. Эти дни между выходными сбивают ритм рабочей недели", - сказал Гриб.

По его словам, работать несколько дней между праздниками сложно. "В понедельник работаем, потом выходные, а в пятницу опять выходить. Лучше пару раз в год рабочая суббота, чем такие дни. Лучше шесть дней работать и пять отдыхать, чем четыре работаем, четыре отдыхаем, четыре работаем", - сказал Гриб, уточнив, что особенно это касается весенних праздников. "Зимние праздники надо отмечать до Рождества, а майские - с 1 по 9 мая", - сказал он.

Новогодние праздники 2025-2026 года продлятся 12 дней - с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года включительно. В мае 2026 года россияне будут отдыхать два раза: с 1 по 3 мая в связи с Праздником весны и труда и с 9 по 11 мая в связи по случаю Дня Победы. Кроме того, 21-23 февраля (День защитника Отечества) 2026 года - нерабочие, потом четыре рабочих и два выходных; 12-14 июня (День России) - праздничные, которые предваряет четырехдневная рабочая неделя 8-11 июня. 4 ноября (День народного единства) - выходной, а до этого 2-3 ноября рабочие и 5-6 ноября рабочие, потом опять выходные.