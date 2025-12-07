Россотрудничество: ГИТИС провел образовательные тренинги в Кот-д'Ивуаре

Также институт подписал соглашение о сотрудничестве с местными партнерами

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Российский институт театрального искусства (ГИТИС) провел мастер-классы в Кот-д'Ивуаре и подписал соглашение о сотрудничестве с местными партнерами. Об этом сообщили ТАСС в Россотрудничестве.

"ГИТИС впервые провел мастер-классы в Кот-д’Ивуаре. Занятия проходили в Абиджане в двух заведениях: INSAAC (национальный высший институт искусств и культурной деятельности) и CNAC (национальный центр кинематографических искусств). Образовательная программа ГИТИСа включала мастер-классы по актерскому мастерству, сценическому движению и сценической речи. Занятия вели Роберт Ахметович Елкибаев (сценическое движение и сценическое фехтование), Ирина Анатольевна Автушенко (сценическая речь) и Алексей Олегович Калинин (мастерство актера)", - отметили в агентстве.

"По итогам тренингов актеры представили мини-этюды, монологи и сценические фрагменты, созданные вместе с преподавателями. Эти выступления ярко показали, как много участники успели освоить за время мастер-классов - от сценической речи до пластики и взаимодействия на сцене, - пояснили в Россотрудничестве. - С благодарственной речью выступил ректор ГИТИСа Григорий Заславский, который отметил высокий уровень подготовки участников и выразил глубокую признательность ассоциации ARUCI за проделанную работу и значимый вклад в развитие культурного сотрудничества".

По итогам поездки состоялось подписание договора о сотрудничестве между ГИТИС и INSAAC. "Этот творческий обмен стал важным шагом к укреплению отношений и подарил всем участникам новые профессиональные горизонты", - добавили в Россотрудничестве, уточнив, что организатором поездки стала Ассоциация русофонов в Кот-д’Ивуаре ARUCI.