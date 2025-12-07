Закон о господдержке помогающих бойцам СВО НКО вступит в силу 9 декабря

Изменения дают дополнительные возможности по развитию некоммерческих организаций, отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин

Редакция сайта ТАСС

© Кирилл Кухмарь/ ТАСС

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Закон о включении организаций, оказывающих поддержку ветеранам спецоперации и членам их семей, в перечень социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО), имеющих право на господдержку, вступит в силу с 9 декабря. Об этом сообщила пресс-служба Госдумы.

"Изменения в законе дают дополнительные возможности по развитию НКО, оказывающих помощь бойцам в реабилитации. Их работа - это часть системы поддержки участников СВО, которая позволяет нашим солдатам, офицерам быстрее восстановиться и вернуться к мирной жизни, а также их родных и близких", - сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин, слова которого приводит пресс-служба.

Изменения вносятся в закон "О некоммерческих организациях", дополняется перечень СО НКО, которые могут получать поддержку от государства. В него включат НКО, занимающиеся организацией мероприятий по реабилитации, социально-трудовой адаптации и профессиональной переподготовке ветеранов боевых действий, членов их семей, членов семей погибших ветеранов боевых действий, оказанием им психологической помощи.

По словам Володина, с начала специальной военной операции принято 148 законов в поддержку участников СВО.

"Наша задача - сделать все, чтобы военнослужащие и их близкие ни в чем не нуждались, а также поддерживать тех, кто им помогает", - отмечал он.