Кабмин утвердил создание национального парка "Святые горы" в Донбассе

Его площадь превысит 40,7 тыс. га

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Национальный парк "Святые горы" будет создан на территории некоторых муниципальных округов ДНР, а также города Лисичанска ЛНР. Постановление об этом подписано, передает пресс-служба кабмина

"На территории Артемовского, Краснолиманского и Славянского муниципальных округов Донецкой Народной Республики, а также города Лисичанска Луганской Народной Республики будет создан национальный парк "Святые горы", - отмечается в сообщении.

Площадь национального парка превысит 40,7 тыс. га, в его состав входят семь крупных лесных массивов, а также лесные и луговые урочища, расположенные вдоль долины реки Северский Донец. На этой территории насчитывается более 870 видов растений и свыше 330 видов животных, в том числе 12 видов растений и 26 видов животных, занесенных в Красную книгу России.

Кроме того, территория нацпарка имеет важное археологическое значение - здесь было обнаружено 129 археологических памятников, датирующихся эпохами от времени палеолита до Средневековья. Примыкает к его территории действующий мужской монастырь Свято-Успенская Святогорская лавра.

Создание нацпарка позволит реализовать рекреационный потенциал территорий и поспособствует сохранению видового, экосистемного и ландшафтного разнообразия. Инициатива реализуется в рамках программы социально-экономического развития ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.