ВЦИОМ: ценности россиян меняются в сторону духовно-нравственных ориентиров

Генеральный директор аналитического центра Валерий Федоров привел в пример важность семьи

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

МОСКВА, 7 декабря, /ТАСС/. Духовно-нравственные ориентиры, определенные ранее указом президента, в последние годы становятся приоритетными ценностями для россиян, рассказал ТАСС генеральный директор аналитического центра ВЦИОМ, декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Валерий Федоров.

"С системой ценностей последние несколько лет мы фиксируем значительные изменения, и эти изменения идут в сторону утверждения традиционных духовно-нравственных ценностей. В свое время президент РФ Владимир Путин подписал указ номер 809, где обозначил 17 традиционных духовно-нравственных ценностей, они разные. И мы по опросам видим, что абсолютное большинство из этих ценностей сегодня действительно утверждается, принимается значительным большинством россиян вне зависимости от возраста, убеждений", - рассказал он.

Так, абсолютной ценностью россияне все чаще считают семью, отметил Федоров.