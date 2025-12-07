Пасечник вошел в Высший совет ассоциации развития местного самоуправления

Глава ЛНР стал единственным представителем исторических регионов России в этом коллегиальном органе

Редакция сайта ТАСС

ЛУГАНСК, 7 декабря. /ТАСС/. Глава ЛНР Леонид Пасечник стал единственным представителем регионов Донбасса и Новороссии в Высшем совете Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления, сообщили журналистам в пресс-службе администрации главы республики.

"На VIII съезде Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления, прошедшем в рамках первого двухдневного форума-выставки "Большие решения малой Родины", был обновлен состав Высшего совета организации. По итогам голосования в него вошел Леонид Пасечник, ставший единственным представителем исторических регионов России в этом коллегиальном органе", - сказано в сообщении.

Отмечается, что по инициативе Пасечника представители администрации главы ЛНР впервые поехали на съезд вместе с органами местного самоуправления региона. Свое избрание в Высший совет Пасечник считает закономерным результатом укрепления институтов местного самоуправления в республике.

"Включение в Высший совет - это признание нашего труда, которое открывает новые возможности для решения конкретных вопросов развития муниципальных образований Луганщины и будет способствовать их интеграции в общероссийскую систему", - приводит пресс-служба слова Пасечника.