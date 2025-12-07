Умер советский и украинский режиссер Вячеслав Криштофович

Ему было 78 лет

Редакция сайта ТАСС

Вячеслав Криштофович © Борис Кавашкин/ ТАСС

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Советский и украинский режиссер Вячеслав Криштофович умер на 79-м году жизни. Об этом сообщил Национальный союз кинематографистов Украины.

"Перестало биться сердце Вячеслава Сигизмундовича Криштофовича - человека великой внутренней культуры, мастера, умевшего в самом простом увидеть важное", - говорится в сообщении союза в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Криштофович снял более 20 кино- и телефильмов, наиболее известные фильмы советского периода - "Одинокая женщина желает познакомиться", "Мелочи жизни", "Два гусара", "Автопортрет неизвестного", "Ребро Адама".

"Он был художником с особым видением: внимательным к деталям, участливым к характерам, откровенным в творческих поисках. Даже самая маленькая из его "мелочей жизни" в кадре становилась существенной. И ранние работы, и поздние сериалы, и сценарии, созданные им в сотрудничестве, - все это свидетельство исключительного таланта и честности в профессии", - отметили в союзе.

Вячеслав Криштофович родился в Киеве 26 октября 1947 года, с 1970 года работал на киностудии Довженко. Являлся академиком Национальной академии искусств Украины и членом правления Национального союза кинематографистов Украины. Обладатель украинской государственной премии имени Александра Довженко, ордена "За заслуги" ІІІ степени.