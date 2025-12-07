В Перми досрочно открыли после реконструкции участок улицы Карпинского

Этот участок улицы является частью большого дорожного проекта по реконструкции транспортной развязки на шоссе Космонавтов

ПЕРМЬ, 7 декабря. /ТАСС/. Участок улицы Карпинского от шоссе Космонавтов до улицы Стахановской с путепроводом над Транссибирской магистралью досрочно открыли в Перми. Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своем Telegram-канале.

"Сегодня открыли улицу Карпинского в техническом режиме. Лично проехал и посмотрел, как идет работа по завершению масштабной реконструкции. Понимаем, что объект долгожданный для жителей, поэтому открыли его досрочно, в техническом режиме, как только дорога стала готова для движения", - сообщил Махонин.

Этот участок улицы Карпинского является частью большого дорожного проекта по реконструкции транспортной развязки на шоссе Космонавтов - магистрали, ведущей к международному аэропорту Большое Савино - и строительству моста, соединяющего шоссе Космонавтов с улицей Крисанова. Как отметил глава Прикамья, реконструкция Карпинского - один из самых масштабных проектов по развитию транспортной системы Перми. По словам Махонина, улица Карпинского вместе с улицей Крисанова станет полноценным транспортным коридором, который разгрузит город и значительно сократит время в пути. До реконструкции дорога уже не справлялась с ежегодно растущей транспортной нагрузкой, что приводило к регулярным заторам.

Как проводилась реконструкция улицы Карпинского

Для автомобилистов движение по обновленной дороге временно доступно на четырех полосах из шести - по две полосы в каждую сторону. Крайние боковые полосы частично отведены для движения пешеходов. Для посадки и высадки пассажиров из автобусов в районе остановки "ул. Левченко" обустроены посадочные площадки.

По данным министерства транспорта Прикамья, реконструкция участка улицы Карпинского началась в мае 2024 года. За это время здесь построили новый путепровод через Транссибирскую магистраль, состоящий из пяти опор и четырех пролетов. В ноябре рабочие завершили его асфальтирование, а также обустроили подъезды к путепроводу, соединив его с основным ходом дороги. Параллельно с этим на улице Карпинского переложили коммуникации: сети РЖД, водоснабжение, канализацию, связь и теплосети. Также обустроили ливневую канализацию, которой до этого здесь не было. Почти по всей длине участка уже уложили трамвайные пути.

Поскольку движение сейчас открыто по временной схеме, реконструкция улицы будет продолжаться. Рабочим предстоит обустроить недостающие тротуары и велодорожку, а также завершить работы на трамвайных путях.

Когда на улицу вернется общественный транспорт

Общественный транспорт начнет курсировать по обновленной улице с понедельника, 8 декабря. По данным департамента транспорта администрации Перми, на Карпинского вернутся три автобусных маршрута: №3 "Станция Пермь-1 - микрорайон Нагорный", №36 "микрорайон Вышка-1 - микрорайон Вышка-2 - театр "Ироничная компания" и №59 "микрорайон Юбилейный - микрорайон Нагорный - инфекционная больница". Также пока продолжит курсировать временный маршрут №72, он завершит работу после восстановления трамвайного движения. Кроме того, в декабре с улицы Малкова на улицы Крисанова и Карпинского перенаправят маршрут №56 "микрорайон Крохалева - станция Пермь-2", который позволит обеспечить прямую связь улицы Васильева, микрорайона Ераничи с центром города и железнодорожным вокзалом Пермь-2. Планируется, что трамваи начнут курсировать по Карпинского в конце декабря, речь идет о двух маршрутах - №11 и №12.

Согласно контракту, срок завершения всех работ на этом участке - второй квартал 2026 года.