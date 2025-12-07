Журналистку "Москвы 24" уволили из-за слов о рейсе Москва - Пхукет

Телеканал назвал недопустимым поведение сотрудницы

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Сотрудница телеканала "Москва 24" Евгения Оболашвили уволена из-за опубликованного видео, в котором она надеется, что с рейсом Москва - Пхукет "что-то случится". Об этом сообщается в Telegram-канале "Москва 24".

"Слова, которые опубликовала бывшая сотрудница оперативного отдела в своем Telegram-канале, бесчеловечны. <...> Евгения Оболашвили с нами больше не работает", - говорится в сообщении.

Телеканал назвал абсолютно недопустимым поведение сотрудницы.