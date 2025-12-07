В Забайкалье хотят ввести выплату для студенческих семей при рождении ребенка

Планируется выплата от 1,2 млн до 1,6 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Терещенко/ ТАСС

ЧИТА, 7 декабря. /ТАСС/. Выплату свыше 1 млн рублей при рождении ребенка планируют ввести для молодых студенческих семей в Забайкальском крае. Об этом в ходе "Прямого разговора" сообщил губернатор региона Александр Осипов.

"Мы сейчас работаем над тем, чтобы для студентов и студенческих семей сделать особую выплату [при рождении ребенка]. <…> Планируем выплату от 1,2 млн до 1,6 млн для студенческих семей", - сказал глава региона.

Осипов отметил, что на такую поддержку смогут рассчитывать молодые люди в возрасте до 25 лет.