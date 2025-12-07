Транспортное сообщение ЛНР хотят улучшить за счет ж/д ветки и обходов городов

Дополнительно предложено строительство поперечной железнодорожной связи в серединной части региона, сообщила начальник управления планирования транспортной инфраструктуры ЕИПП Ирина Глинская

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Единый институт пространственного планирования РФ (ЕИПП) предложил обходы городов и строительство железнодорожной ветки для улучшения транспортного сообщения в ЛНР, сообщила ТАСС начальник управления планирования транспортной инфраструктуры института Ирина Глинская на Международном Таврическом инвестиционно-экономическом форуме.

"Для обеспечения комфорта и быстроты передвижений, разделения транзитного и внутреннего транспорта в густонаселенных зонах, включая города и крупные поселки городского типа, предложено строительство обходов, - сказала Глинская. - Дополнительно предложено строительство поперечной железнодорожной связи в серединной части региона между линиями, уходящими на север - Кондрашевская - Новая-Лантратовка и на северо-запад - Попасная - Сватово на участке от Сватово в сторону села Солидарное".

Она добавила, что институт подготовил предложения при разработке интерактивной карты транспортно-логистического каркаса регионов Донбасса и Новороссии.

В октябре ЕИПП предложил сформировать хордовые магистрали в крупнейших городах ДНР - Донецке и Макеевке, чтобы разгрузить центральные дороги.

II Международный Таврический инвестиционно-экономический форум проходил в Москве 5-6 декабря. Более 1 тыс. инвесторов собрались в Доме Союзов, чтобы обсудить социально-экономический потенциал и развитие исторических регионов. На форуме представили конкретные инвестиционные предложения и сформировали новые партнерства для социально-экономического развития исторических территорий.