МВД опровергло сообщения о рекомендациях отказаться от биометрии

Подобные публикации подготовили на основе справочной информации и памяток, часть которых уже утратила свою актуальность, отметили в министерстве

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. МВД России не рекомендует отказываться от входа в приложения по биометрическим данным, сообщает портал "МВД-медиа".

"В ряде СМИ распространяется информация о том, что МВД России рекомендует отказаться от использования биометрических данных для входа в приложения банков. Такие сообщения не соответствуют действительности", - отмечается на портале.

Полиция рекомендовала использовать распознавание лица (Face ID) для защиты своих персональных данных и финансовых операций. Этот способ рекомендован как эффективный инструмент для повышения уровня безопасности, отметили в МВД.

"Распространенные в СМИ публикации были подготовлены на основе справочной информации и памяток, ряд которых уже утратил свою актуальность", - подчеркнули в ведомстве.