В Архангельске разработали умную ручку-тренажер для улучшения почерка

Ручка снижает нагрузку на кисть, помогая бороться с усталостью

АРХАНГЕЛЬСК, 7 декабря. /ТАСС/. Умную ручку-тренажер для улучшения почерка разработали в Архангельске, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Архангельской области Александр Цыбульский. Проект создан в рамках программы "Мастерская цифровой мысли" Центра молодых исследователей "Полюс" и уже привлекает внимание специалистов.

"Студентки Архангельского политехнического колледжа удивили своим новым изобретением - умной ручкой-тренажером, которая помогает улучшать почерк и делает процесс письма проще и комфортнее, - написал глава региона. - Получился не просто стильный гаджет, а настоящий персональный наставник. Ручка отслеживает движения руки, корректирует траекторию, подсказывает, как сделать письмо ровнее и аккуратнее, и даже подбирает индивидуальные упражнения. Она буквально "учится" вместе с человеком, подстраиваясь под его почерк и особенности моторики".

Ручка снижает нагрузку на кисть, помогая бороться с усталостью, что важно и для школьников, и для тех, кто много пишет по работе.

"Мы сами, будучи студентами, должны много писать и знаем, как быстро устает рука. Это и послужило толчком для разработки проекта, - рассказала одна из авторов инициативы Кира Дедова, ее слова приводит пресс-служба областного агентства по делам молодежи. - Наша цель - сделать письмо не только комфортным, но и полезным для развития навыка. Сейчас мы разрабатываем прототипы ручки для разных категорий пользователей".

Устройство можно будет дополнить разными функциями: вибрационной панелью, сигнализирующей о слишком сильном нажатии или неправильной траектории, интерактивным дисплеем с подсказками и упражнениями, анализом почерка и рекомендациями в реальном времени, голосовым управлением и встроенными тренировочными режимами для развития навыков письма.

Для выпускников "Мастерской цифровой мысли" создается сообщество "Инженеры мысли", где начинающие изобретатели смогут получить менторскую поддержку и помощь в развитии собственных проектов.