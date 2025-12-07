Путин поприветствовал участников патриотического форума

Глава государства подчеркнул, что встреча объединила большую сплоченную команду участников и ветеранов СВО

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Ильин/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям Всероссийского патриотического форума и отметил, что встреча объединила большую сплоченную команду участников и ветеранов специальной военной операции. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Ваша традиционная встреча вновь объединила большую, сплоченную команду - участников и ветеранов специальной военной операции, представителей военно-патриотических центров, общественных, молодежных, волонтерских организаций, средств массовой информации, педагогов и наставников из разных регионов нашей страны. Тех, кто подает достойный пример активной гражданской позиции и преданности Родине. Своей работой, свершениями вносит вклад в решение востребованных социальных и других задач, которые прямо определяют благополучие и качество жизни людей, развитие России как сильной, суверенной державы", - говорится в телеграмме.

Глава государства подчеркнул, что личный пример участников, их знания, талант и энергия служат воспитанию подрастающего поколения на незыблемых духовно-нравственных, патриотических идеалах и ценностях. Президент также отметил, что гости и участники форума уделяют неустанное внимание историческому просвещению, сбережению памяти о подвигах всех поколений защитников Отечества.

"Уверен, что предстоящее общение с единомышленниками позволит вам обменяться опытом, наметить перспективы на будущее. И конечно, от души поздравляю лауреатов национальной премии "Патриот", которая будет вручена в ходе форума", - добавил Путин и пожелал успехов и всего наилучшего.

Всероссийский патриотический форум проходит в Москве с 7 по 10 декабря в Национальном центре "Россия". Масштабное событие объединит более 4 тыс. участников со всей страны и из-за рубежа для укрепления традиционных духовно-нравственных ценностей и развития патриотического воспитания молодежи. 9 декабря состоится церемония вручения национальной премии "Патриот".