Вход в Новую Третьяковку будет закрыт 7 декабря до 18:00 мск

О возобновлении работы выставки Карла Брюллова и постоянной экспозиции "Искусство ХХ века" проинформируют на сайте и в социальных сетях галереи

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Вход в Новую Третьяковку в Москве будет закрыт 7 декабря до 18:00 мск. Об этом сообщается в Telegram-канале Третьяковской галереи.

"Вход в здание Третьяковской галереи на Крымском Валу будет сегодня закрыт до 18:00 мск. О возобновлении работы выставки Карла Брюллова и постоянной экспозиции "Искусство ХХ века" мы проинформируем на сайте и в социальных сетях галереи", - говорится в сообщении.

По данным галереи, посетители, которые были вынуждены прервать посещение выставок или купили билеты на эти сеансы, смогут сдать билеты или посетить выставки в любое удобное время в течение 14 дней.