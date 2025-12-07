В Кисловодске на курортном бульваре впервые покажут световое 3D-шоу

Мероприятие поддержал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров

Редакция сайта ТАСС

ПЯТИГОРСК, 7 декабря. /ТАСС/. Световое 3D-шоу "Зажжем по-новогоднему" впервые пройдет на главном курортном бульваре Кисловодска. Ключевым событием станет открытие городской елки мультимедийным световым 3D-шоу, сообщил ТАСС глава города Евгений Моисеев.

"С 12 по 14 декабря на главном курортном бульваре Кисловодска впервые пройдет световое 3D-шоу "Зажжем по-новогоднему". Каждый день гостей ждет праздничная программа, главным событием которой станет открытие городской елки мультимедийным световым 3D-шоу", - сказал Моисеев.

По его словам, мероприятие реализуется по решению и при поддержке губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова в рамках национального проекта "Туризм и гостеприимство".

"В этом году приняли решение открывать главную городскую елку настоящей новогодней сказкой в формате светового 3D-шоу, которую покажем на фасаде одного из главных объектов культурного наследия Кисловодска - Нарзанной галереи. Вместе с этим световыми проекциями зальются рядом стоящие исторические здания и пешеходная зона главного Курортного бульвара Кавказских Минеральных Вод. Готовим для жителей и гостей настоящую новогоднюю сказку - хотим посредством проекционной и лазерной графики рассказать об истории, мультикультурном богатстве региона и нашего города-курорта", - добавил Моисеев.

Для детей подготовлена насыщенная программа с иммерсивным представлением и интерактивным спектаклем.