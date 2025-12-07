Эквилибристка из Мексики взяла Гран-при циркового фестиваля "На языке мира"

Редакция сайта ТАСС

© Никита Башмаков/ ТАСС

ТУЛА, 7 декабря. /ТАСС/. Церемония награждения V Международного детского и молодежного фестиваля циркового искусства "На языке мира!" прошла на гала-концерте в Тульском цирке, передает корреспондент ТАСС. Гран-при конкурса взяла пятнадцатилетняя эквилибристка из Мексики Анна Глэдис Медина, ее наградили народный артист РФ Эдгард Запашный и генеральный директор Росгосцирка Сергей Беляков.

Золото завоевали номера "Кукла колдуна" акробатки на колесе Сира Василисы Брюхановой, "Запутанное дельце" эквилибристки Полины Савкиной и "Sky roll by Hametov’s crew" эквилибриста на катушках Далера Хаметова. Четыре серебряные награды достались воздушным гимнастам на ремнях Сулейману и Аману Нигматулиным, воздушным гимнасткам из Таджикистана, воздушной гимнастке на сетке Ксении Ануфриевой, а также гимнастам на трапеции Дарье Глазковой и Анжелике Сивач.

Гимнасты из Белоруссии, жонглер из Казахстана, групповые жонглеры из Нижнего Тагила, эквилибристка Анастасия Бусыгина, и Ксения Колоколова, исполнившая каучук, взяли бронзу. Приз зрительских симпатий достался акробатам из Рязани с номером "Праздник рождения Рони". Также артистам были вручены специальные призы и дипломы.

Так, всего в конкурсе представили 18 номеров: 120 артистов из 6 стран, среди которых Узбекистан, Белоруссия, Казахстан, Россия, Таджикистан и Мексика. Все дни фестиваля на манеже также выступили специальные гости: дрессировщики с номером "Зима" с маралами, гончими и лисами, клоунский дуэт "Мик и Принципесса", балет-шоу "Королевского цирка", групповые жонглеры, студенты ГУЦЭИ им. Румянцева и юные артисты театра-студии "Непоседы".

Режиссерами события выступили заслуженные артисты России - художественный руководитель продюсерского центра "Королевский цирк Гии Эрадзе" Гия Эрадзе и главный режиссер Росгосцирка Елена Петрикова. Цирковой смотр длился три дня: 5 и 6 декабря зрители увидели конкурсные программы.

В состав профессионального жюри вошли девять человек: директор Росгосцирка Сергей Беляков, генеральный директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный, директор ГУЦЭИ им М. Н. Румянцева Елена Шевченко, Гия Эрадзе, а также представители Таджикистана, Германии, Италии, Узбекистана, Белоруссии.