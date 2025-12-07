В Забайкалье предложили создать должность уполномоченного по правам КМНС

С инициативой выступила президент Забайкальской региональной общественной организации "Ассоциация КМНС" Виктория Дармаева

ЧИТА, 7 декабря. /ТАСС/. Должность уполномоченного по правам коренных малочисленных народов Севера (КМНС) предложили ввести в Забайкалье. С такой инициативой в ходе "Прямого разговора" с губернатором края Александром Осиповым выступила президент Забайкальской региональной общественной организации "Ассоциация КМНС" Виктория Дармаева.

"Конечно, проблем у нас очень много. <…> Александр Михайлович, пожалуйста, поддержите нас, наше предложение о создании Совета полномочных представителей коренных малочисленных народов при губернаторе Забайкальского края. И еще одна просьба - утвердить ставку уполномоченного по правам коренных малочисленных народов", - сказала Дармаева.

Она отметила, что эвенки - это коренной народ Забайкалья, который проживает на этой территории более 4 тыс. лет. В регионе насчитывается менее 900 эвенков. Среди основных проблем КМНС Дармаева отметила сохранение языка.

"Все поддерживаю, совет давайте создадим и давайте подумаем об уполномоченном. [Наши компании помогают эвенкам], и мы тоже помогаем, и эту работу нельзя останавливать, надо, конечно, и дальше работать", - ответил Осипов.