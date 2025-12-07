В Забайкалье предложили создать награду для лучших добровольцев

В регионе более 50 тыс. человек участвовали в тушении пожаров и боролись с последствиями поводков

Редакция сайта ТАСС

ЧИТА, 7 декабря. /ТАСС/. Региональную награду "Доброволец Забайкальского края" предложили учредить в регионе для поддержки волонтерского сообщества. С такой инициативой в ходе "Прямого разговора" с губернатором края Александром Осиповым выступил руководитель Забайкальского регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС) Иван Бармин.

"У нас в Забайкалье более 50 тыс. человек проявили себя в тушении пожаров, устраняли последствия поводков. Также у нас организована помощь СВО - люди помогают, как могут и чем могут. И такой вопрос назрел, учредить у нас в Забайкальском крае региональную награду "Доброволец Забайкальского края". Считаю, что уже пора. Считаю, что нужно поддержать тех, кто по зову сердца, безвозмездно, бескорыстно готов помогать другим людям в нашем крае", - сказал Бармин.

Глава региона эту инициативу поддержал. Он отметил, что сейчас уже вручается медаль "За помощь СВО". Эту награду получают не только ветераны спецоперации, но и волонтеры, которые трудятся в тылу на помощь бойцам.

"Спасибо вам за инициативу. Я безусловно за. <…> Давайте продумаем, как [награда для добровольцев] будет называться, продумаем ее геральдику и начнем ее вручать", - сказал Осипов.