На Ставрополье волонтерам подарили станок для плетения маскировочных сетей

Новое оборудование передали участники СВО из Предгорного округа

ПЯТИГОРСК, 7 декабря./ТАСС/. Участники специальной военной операции (СВО) подарили волонтерам Предгорного округа Ставропольского края станок для плетения маскировочных сетей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

"Бойцы из Предгорного округа передали местным волонтерам станок для изготовления маскировочных сетей. Новое оборудование позволит увеличить объемы производства сетей, которые обеспечивают безопасность личного состава и техники в зоне СВО", - говорится в сообщении.

В Предгорном округе работают 26 пунктов изготовления маскировочных сетей. Они созданы на базе культурных и образовательных учреждений. С начала 2025 года волонтеры изготовили и отправили в зону спецоперации более 6 тыс. сетей.

"Мы будем и дальше поддерживать волонтерские движения, обеспечивая всем необходимым для работы. Планируем расширить сеть пунктов плетения, откроем дополнительные площадки в отдаленных территориях, чтобы предоставить возможность каждому жителю внести свой посильный вклад в поддержку наших бойцов", - приводятся в сообщении слова главы Предгорного округа Николая Бондаренко.

В администрации добавили, что волонтеры также собирают и отправляют гуманитарную помощь бойцам. За время спецоперации округ отправил 44 партии гуманитарного груза общим весом более 370 тонн.