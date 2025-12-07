Студентам вузов Северного Кавказа вручили стипендии президента и правительства

Церемония впервые прошла в Грозном на территории ЧГУ

ГРОЗНЫЙ, 7 декабря. /ТАСС/. Более 200 студентов вузов Северного Кавказа получили стипендии президента и правительства РФ. Церемония вручения сертификатов прошла впервые в Грозном на территории Чеченского государственного университета им. Ахмата-Хаджи Кадырова, передает корреспондент ТАСС.

"Для нас большая честь принимать столь значимое событие. Сегодня мы чествуем талантливых и целеустремленных представителей студенческого сообщества. Тех, кто сумел объединить высокие академические результаты с активным участием в научной, творческой и общественной жизни", - отметил на церемонии ректор ЧГУ Заурбек Саидов.

Обладателями стипендии президента РФ стали 39 молодых людей, они будут ежемесячно получать 30 тыс. рублей. Победителями конкурса на стипендию правительства РФ стали 163 студента, которые будут в течение года получать 20 тыс. рублей.

"Это событие символизирует признание высочайшего уровня учебных и научных успехов более 200 студентов из субъектов Северо-Кавказского федерального округа, которые уже завтра будут вносить весомый вклад в укрепление экономического и интеллектуального потенциала своей малой родины, макрорегиона и страны в целом", - отметил помощник полномочного представителя президента в СКФО Евгений Ткачев.

В рамках вручения стипендий также состоялась пресс-конференция, на которой рассказали о новых мерах поддержки талантливой молодежи, итогах реализации стипендиальных программ в 2025 году, а также перспективах развития системы поощрения студентов.