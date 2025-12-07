РСТ: конфликт Таиланда и Камбоджи не повлияет на безопасность туристов из России

В приграничных районах нет организованных групп российских туристов, а поток индивидуальных туристов минимален, сообщили в Российском союзе туриндустрии

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Напряженность на границе Таиланда и Камбоджи не повлияет на безопасность российских туристов, сообщили журналистам в пресс службе Российского союза туриндустрии (РСТ).

"На текущий момент ситуация, связанная с напряженностью на границе Таиланда и Камбоджи, не оказывает существенного влияния на безопасность российских туристов. Речь идет о локальных мерах в приграничных провинциях Сурин, Сисакет, Бурирам и Убон-Ратчатхани, эти территории не относятся к зонам массового туризма и находятся на значительном удалении от ключевых курортов, таких как Бангкок, Паттайя, Пхукет, Самуи и Краби", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в приграничных районах нет организованных групп российских туристов, а поток индивидуальных туристов минимален. Обстановка в местах сосредоточения основного турпотока из России остается стабильной, инфраструктура работает в штатном режиме, ограничительных мер для туристов нет.

Двое таиландских военнослужащих получили ранения в результате перестрелки на границе Таиланда и Камбоджи 7 декабря. Командующий 2-м округом Сухопутных сил Таиланда приказал привести в полную боевую готовность все подразделения. Жителям приграничных районов провинций Бурирам, Сурин, Сисакет и Убонратчатхани порекомендовали эвакуироваться в соответствии с планом эвакуации гражданского населения в целях их безопасности.