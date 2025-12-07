Около 250 жителей ЦАР ежегодно выезжают в Россию для обучения в вузах

Знание русского языка открывает для местных жителей новые возможности работы и в самой Центрально-Африканской республике, в частности в министерствах и ведомствах, отметил глава Русского дома в Банги Дмитрий Сытый

Редакция сайта ТАСС

БАНГИ /ЦАР/, 7 декабря. /ТАСС/. Порядка 250 центральноафриканцев ежегодно уезжает в Россию для получения высшего образования. Получить начальные знания русского языка и культуры им помогают преподаватели Русского дома в столице ЦАР Банги, сообщил ТАСС глава учреждения Дмитрий Сытый.

"Базовая причина, по которой центральноафриканцы изучают русский язык, в том, чтобы открыть себе доступ к российскому образованию и поехать в Россию учиться. Это порядка 100 человек, которые каждый год уезжают для получения высшего образования в России. 100 человек - это гражданские специальности. Есть еще военные специальности, по которым также отправляется порядка 130-150 человек в год. География обучения очень широкая - вся Россия от Москвы до Владивостока", - сказал Сытый.

Он добавил, что знание русского языка открывает для местных жителей новые возможности работы и в самой Центрально-Африканской республике, в частности в министерствах и ведомствах, а также с российскими специалистами, большое количество которых присутствует в стране.

Сытый отметил, что Русскому дому пришлось самостоятельно разрабатывать учебные программы по русскому языку, учитывая местную специфику, однако использовались наработки различных российских университетов программы РКИ (русский язык как иностранный).