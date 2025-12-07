В Мариуполе завершили прокладку трубопровода к питающему город водохранилищу

Специалисты приступили к пусконаладочным работам

МАРИУПОЛЬ, 7 декабря. /ТАСС/. Строители завершили монтаж трубопровода для переброски воды из Павлопольского в Старокрымское водохранилище, которое питает Мариуполь ДНР, сообщил ТАСС глава города Антон Кольцов.

"Монтажные работы по ниткам водовода, по оборудованию насосных станций завершены. Сейчас специалисты приступили к пусконаладочным работам. Идет пусконаладка пока в холостом режиме, без воды. Как только холостая пусконаладка пройдет, уже пойдет пусконаладка с подачей воды и опрессовка", - сообщил Кольцов.

Он добавил, что, если работы пройдут штатно, то начнется заполнение Старокрымского водохранилища, уровень воды в котором сейчас на критической отметке - 7 млн куб. м. "После пусконаладочных работ с учетом роста уровня, тех объемов воды, которые будут поступать, они будут оценены, и тогда мы в январе вернемся к вопросу изменения графика подачи воды в город", - отметил мэр.

До завершения всех работ график подачи воды в Мариуполь останется прежним - раз в два дня.

18 июля власти ДНР приняли решение о сокращении подачи воды населению из-за критической ситуации с ее запасами. В июне в Фонде развития территорий сообщили о строительстве водовода для переброски воды из Павлопольского водохранилища в Старокрымское.