Дед Мороз из Великого Устюга прогулялся по Риму

В Италию он прибыл в рамках своего предновогоднего турне

Редакция сайта ТАСС

РИМ, 7 декабря. /ТАСС/. Дед Мороз из Великого Устюга побывал в знаковых местах итальянской столицы, где привлек внимание прохожих. В Рим он прибыл из Вены в рамках своего предновогоднего турне.

Визит для поздравления соотечественников и итальянцев, интересующихся русской культурой, организовал Русский дом. Он, как и в 2024 году, организовал показы спектакля "Морозко" актеров Московского государственного академического детского музыкального театра имени Наталии Сац.

При Русском доме в Риме открылся Музыкальный образовательный центр под патронатом Российской академии музыки имени Гнесиных. В него уже записаны более 50 человек по специальностям "фортепиано", "скрипка", "флейта/ кларнет", "сольфеджио", "сольное/хоровое пение". Преподаватели - выпускники ведущих музыкальных вузов России и Италии.

"Музыкальный образовательный центр Русского дома в Риме - это системное музыкальное образование в лучших российских традициях, всестороннее музыкальное развитие и возможность обучения как на итальянском, так и на русском языках", - отметила директор Русского дома Дария Пушкова.

Она пояснила, что патронат РАМ Гнесиных открывает доступ к методическому сопровождению занятий ведущими специалистами академии и к мастер-классам педагогов Гнесинки на протяжении учебного года. Лучшие ученики смогут участвовать в совместных проектах Русского дома в Риме и РАМ Гнесиных. На 16 декабря запланирован первый концерт.