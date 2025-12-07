В Мариуполе сформируют фонд квартир для передачи нуждающимся

В городе ожидают выхода закона, который упростит переход в муниципальную собственность бесхозных квартир

МАРИУПОЛЬ, 7 декабря. /ТАСС/. Фонд квартир для передачи нуждающимся, утратившим кров из-за боев, сформируют в Мариуполе ДНР до конца 2025 года, сообщил глава муниципалитета Антон Кольцов во время прямой линии.

"Мы действуем точно, выверенно, но стараемся действовать быстро. Мы до конца года сформируем массив квартир, которые подлежат распределению", - сказал Кольцов.

В городе ожидают выхода федерального закона, который заметно упростит переход в муниципальную собственность квартир, признанных бесхозными. В 2026 году начнется ремонт этих квартир, параллельно они будут закрепляться за жителями. "Массив [квартир] - до конца года, закрепление - в начале года после выхода федерального закона и нормативных правовых актов на республиканском уровне, ремонт - в течение 2026 года", - заключил мэр.

4 февраля президент РФ Владимир Путин поручил предоставить жилье жителям Мариуполя, дома которых нельзя восстановить.