Концерт Русского дома в Бангладеш собрал более 13 тыс. зрителей

Мероприятие было посвящено 100-летию российской народной дипломатии и Дню Победы Бангладеш, сообщили в Россотрудничестве

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Масштабный концерт Русского дома в Дакке собрал более 13 тыс. человек, мероприятие было посвящено 100-летию российской народной дипломатии и Дню Победы Бангладеш. Об этом сообщили ТАСС в Россотрудничестве.

"Мероприятие на открытой сцене "Робиндро Шоробор" собрало более 13 тыс. человек. В программе участвовали ведущие коллективы Бангладеш: Академия искусств Шилпокала, группа Sonar Bangla Circus и коллектив Akaash & Co., исполнившие традиционные и современные российские и бангладешские произведения", - указали в агентстве.

"Вечер подчеркнул глубину двусторонних связей. Было отмечено решающее дипломатическое и стратегическое содействие СССР в 1971 году в международном признании независимости Бангладеш, - рассказали в Россотрудничестве. - Особую дань уважения отдали мужеству молодых героев Освободительной войны 1971 года, чья жертва заложила основу суверенитета Бангладеш".

Как отметила руководитель Русского дома в Дакке Александра Хлевной, дружбу Москвы и Дакки "сегодня укрепляют более 6 тыс. выпускников советских и российских вузов, являющихся лидерами в экономике, энергетике, науке и государственном управлении Бангладеш". "А российские соотечественники, проживающие в стране, выступают в роли наставников и проводников для молодого поколения, лично знакомя его с возможностями российского образования и культуры", - добавила она.