Путин: традиции военной песни в России передаются из поколения в поколение

Президент РФ приветствовал участников гала-концерта третьего сезона Всероссийского телевизионного фестиваля "Баллады специальной военной операции - время выбрало нас"

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям гала-концерта третьего сезона Всероссийского телевизионного фестиваля "Баллады специальной военной операции - время выбрало нас".

"Отрадно, что ваш проект состоялся, достойно продолжил замечательные традиции военной песни, которые в нашей стране передаются из поколения в поколение, вдохновляют и объединяют нас"- говорится в послании главы государства, опубликованном на сайте Кремля.

Путин отметил, что среди гостей фестиваля - участники и ветераны СВО, семьи защитников Отечества, представители общественных, молодежных, волонтерских организаций из разных регионов страны. На фестивале их ожидают искренние музыкальные произведения о верности, любви, Родине товариществе и боевом братстве.

Президент особо отметил, что среди авторов и исполнителей выступят герои, которые прошли трудными фронтовыми дорогами, их родные и близкие. Путин выразил уверенность, что творческий форум пройдет на высоком эмоциональном подъеме, оставит незабываемые впечатления и послужит патриотическому воспитанию молодежи.

"Желаю вам крепкого здоровья и всего самого доброго. Сердечно благодарю всех, кто внес свой вклад в организацию и проведение фестиваля", - заключил президент.