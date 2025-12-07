На Ямале качественная меддиагностика станет приоритетным направлением

Особое внимание также уделят повышению квалификации врачей и медицинских сотрудников

САЛЕХАРД, 7 декабря. /ТАСС/. Ключевым приоритетом 2026 года, который объявлен в Ямало-Ненецком автономном округе Годом здоровья, станет качественная и быстрая медицинская диагностика. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Артюхов в ходе ежегодной прямой линии.

"В Год здоровья большое внимание уделим спорту, поддержке массовых мероприятий и просвещению. Но основная работа будет сосредоточена в сфере медицины. <…> Мы для себя определили внутри медицины некоторые ключевые задачи. Главная из них - это качественная и быстрая диагностика", - сказал Артюхов, отвечая на вопрос ТАСС.

В том числе, одной из амбициозных целей Артюхов назвал сокращение сроков диагностики до трех дней с момента обращения, причем обследования должны будут оказываться пациенту по принципу "единого окна", когда все методы оказания медицинской помощи происходят в одном месте.

Особое внимание в 2026 году также будет уделено повышению квалификации врачей, медицинских сотрудников. "Мы договорились с учебными центрами Москвы, в 2026 году гораздо больше наших врачей поедут на учебу, на экзаменацию, что важно, потому что там будет контрольное тестирование, чтобы мы тоже понимали, что не только люди послушали, но и поняли, и, соответственно, будут все это внедрять", - добавил глава региона.

Модернизация инфраструктуры на Ямале

Артюхов отметил, что в округе продолжается строительство и реконструкция около 30 объектов здравоохранения, включая поликлиники и больницы. В 2026 году на Ямале будет реализован масштабный комплекс мероприятий, направленных на модернизацию медицинской инфраструктуры. В частности, в Тарко-Сале появится детский медцентр, который объединит стационары и поликлинику. Впервые на его базе появится Центр патологии речи, а в районной больнице запланировано открытие психиатрического отделения, также появится участковая больница в селе Горки и первая в истории Коротчаево участковая больница и другие объекты.

Также впервые в регионе появится сурдологическая служба, в медучреждениях Салехарда, Нового Уренгоя, Ноябрьска, Надыма и Губкинского откроют кабинеты профильных врачей. На базе Салехардской ОКБ начнет работу первый на Ямале эндокринологический центр, в котором медики будут оказывать помощь пациентам с близлежащих территорий. В округе заработают референс-центры по прочтению рентгенографии - для них будут закуплены 500 планшетов, откроются круглосуточные кабинеты ЭЭГ-мониторинга по гостиничному типу, будет закуплено современное оборудование: три резервных компьютерных томографа и 24 единицы диагностического оборудования, среди которого аппараты УЗИ, эндоскопы и холтеры. Кроме того, в 2026 году в медучреждениях региона будут оформлены в едином стиле кабинеты психологов.

"Нет темы, наверное, более важной, которая беспокоит всех нас. Наше здоровье, здоровье наших близких. Уверен, что проведем его (Год Здоровья - прим. ТАСС) насыщенно, интересно и, главное, с пользой", - добавил Артюхов. Глава региона подчеркнул, что регион также принимает предложения по реализации различных идей и проектов в сфере медицины от жителей.