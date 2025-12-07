На Ямале для всех школьников введут льготные авиабилеты

Получить скидку смогут дети от 6 до 18 лет, которые обучаются в школах региона

САЛЕХАРД, 7 декабря. /ТАСС/. Льготные авиабилеты по карте "Морошка" начнут действовать для всех школьников Ямало-Ненецкого автономного округа, вне зависимости от наличия прописки в регионе, с начала 2026 года. Об этом сообщил в ходе прямой линии губернатор региона Дмитрий Артюхов.

"Морошка" (единая карта жителя Ямала - прим. ТАСС) развивается, это хороший способ сэкономить на стоимости авиабилета. Ямал использует эту карту жителя как подтверждение скидки, что человек живет на Ямале, это связано с подпиской. Мы знаем, что регион динамичный: не все, кто здесь фактически живет, имеет постоянную прописку. <…> Дети ходят в школу - это является для нас подтверждением того, что фактически люди живут здесь, и мы это с Нового года будем использовать как скидку для ребенка", - сказал Артюхов.

Ранее льгота предоставлялась только при наличии прописки в регионе. Теперь получить скидку по карте "Морошка" можно будет детям от 6 до 18 лет, которые обучаются в учебных учреждениях Ямала.