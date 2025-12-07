На Ямале откроют самую большую школу искусств в регионе

Учреждение начнет работу в Новом Уренгое в 2026 году

САЛЕХАРД, 7 декабря. /ТАСС/. Новую, самую большую в Ямало-Ненецком автономном округе школу искусств откроют в Новом Уренгое в первой половине 2026 года. Об этом рассказал губернатор Дмитрий Артюхов во время прямой линии.

"Новая школа искусств в Новом Уренгое - самая большая на Ямале - порядка 11 тыс. кв. м, четырехэтажное новое здание, там будут больше тысячи детей одномоментно заниматься. <…> Я думаю, в первой половине года точно мы ее выведем на режим работы", - сказал он.

Артюхов отметил, что в школе искусств будут действовать множество направлений, в том числе хореография, музыка, гончарные современные направления и другие. "Такого рода навыки: искусство, музыка - оно будет развивать ребенка, развивать душу, какие бы ни были технологии - это будет сильная сторона человека, он будет более конкурентоспособный, более эмпатичный, более уверенный в своих силах. Выход на сцену - это же большое испытание, большой экзамен. Когда у наших детей есть возможность в лучших условиях учиться этим допнаправлениям - это все будет делать их более успешными в жизни, более счастливыми людьми, я надеюсь", - добавил Артюхов.