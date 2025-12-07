На курорте Шерегеш из-за сильных снегопадов возникли пробки

Люди столкнулись с проблемами при выезде с курорта

Редакция сайта ТАСС

КЕМЕРОВО, 7 декабря. /ТАСС/. Сильные снегопады стали причиной пробок на популярном горнолыжном курорте Шерегеш в Кузбассе. Как сообщили очевидцы в соцсетях, ехавшие на Шерегеш туристы столкнулись с неочищенными дорогами.

"Вот что творится на курорте, просто разъехаться невозможно, дороги не почищены. Дорогу осилит идущий", - рассказал один из жителей поселка Шерегеш в опубликованном видео.

В другом видеоролике один из горнолыжников ловко маневрирует на лыжах по улицам поселка среди стоящих в пробке машин и идущих пешеходов. В комментариях люди отметили, что столкнулись с проблемами с выездом с курорта, где "техника и люди в настоящее время буквально тонут в снегу".

В официальном Telegram-канале курорта опубликована информация, что к вечеру большинство подъемников не работает по техническим или погодным условиям. В частности, были закрыты все подъемники в секторах А, E и F.