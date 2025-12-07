Делегации ПА ОДКБ осмотрели исторический проект "Великая Победа. Россия - Моя история"

Проект подготовлен Национальным центром исторической памяти при президенте РФ в честь празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Делегации стран - членов организации Организации договора коллективной безопасности (ПА ОДКБ) посетили выставочный зал "Манеж" и ознакомились с историко-документальным проектом "Великая Победа. Россия - Моя история".

"В рамках мероприятий члены делегаций, прибывших в Москву, посетили ЦВЗ "Манеж". Они ознакомились с историко-документальным проектом "Великая Победа. Россия - Моя история", подготовленным Национальным центром исторической памяти при президенте РФ в честь празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также осмотрели экспозицию "Без срока давности. Нюрнберг. 80 лет", посвященную Международному военному трибуналу над нацистскими преступниками", - говорится в сообщении на сайте Госдумы.

Отмечается, что 8 декабря на площадке Госдумы пройдет совместное заседание Совета и 18-е пленарное заседание Ассамблеи. Его проведет председатель Государственной думы, председатель ПА ОДКБ Вячеслав Володин.

В состав Парламентской ассамблеи Организации договора о коллективной безопасности входят представители законодательных органов России, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Армении, Таджикистана. В 2025 году в ОДКБ председательствует Киргизская Республика.