В Москве объявили желтый уровень погодной опасности

Причиной стала гололедица на дорогах

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Желтый уровень погодной опасности объявили на двое суток в Москве и Московской области из-за возможного образования гололедицы на дорогах. Об этом ТАСС сообщили в Гидрометцентре РФ.

"В связи с опасностью образования на дорогах местами гололедицы объявлен желтый погодный уровень", - сказал собеседник агентства, отметив, что действует уровень с 21:00 мск понедельника, 8 декабря, до 21:00 мск среды, 10 декабря. Желтый уровень является средним в колористической шкале погодных предупреждений и символизирует на прогностических картах потенциально опасные метеорологические условия.

Согласно последнему прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Москве на фоне облачной погоды будет преимущественно без осадков, а столбики термометров покажут от минус 3 до минус 1 градуса. В Подмосковье ожидается от 0 до минус 5 градусов. Днем в понедельник в столице - от 0 до плюс 2 градусов, по области - от минус 3 до плюс 3 градусов.

В ночь на вторник синоптики Гидрометцентра РФ ожидают в Подмосковье небольшой снег, при этом в столице должно обойтись без осадков. Температура воздуха составит от минус 3 до минус 1 градуса в мегаполисе и от минус 5 градусов до 0 в области. Днем в столичном регионе прогнозируется небольшой снег, а столбики термометров в Москве покажут от 0 до минус 2 градусов, в Подмосковье - от минус 4 градусов до плюс 1 градуса.