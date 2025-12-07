В Подмосковье спилят главную новогоднюю ель России

Дерево отправят в столицу 10 декабря

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Вековая ель для украшения Московского Кремля будет спилена в Рузском муниципальном округе Московской области.

Главное новогоднее дерево России отправится в столицу 10 декабря. Два дня займет упаковка и подготовка к транспортировке. Как ранее сообщили ТАСС в пресс-службе Управления делами президента РФ, высота ели составляет 26 м, обхват ствола - 64 см, а размах нижних ветвей - 11 м. Дерево погрузят на специальный автопоезд, который доставит его в Кремль.

В Управделами президента РФ заверили, что украшение ели к Новому году будет закончено к 25 декабря.

Живую ель на Соборной площади Кремля устанавливают с 1996 года. В 2001-2005 годах из-за сильных морозов, которые помешали спилить и перевезти дерево, его заменяли на искусственное.