В РФ предложили создать структуру для психолого-педагогической проверки игрушек

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Специальный орган для проведения психолого-педагогической экспертизы детских игрушек стоит создать при Министерстве просвещения РФ. Об этом заявил ТАСС председатель комиссии Общественной палаты (ОП) по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

"Для того, чтобы мы могли избежать недобросовестной конкуренции, когда одни производители подают необоснованные жалобы на других, должен существовать специальный орган при Министерстве просвещения РФ, который будет принимать решение о проведении такой психолого-педагогической экспертизы в отношении игрушки", - сказал эксперт.

Проведение экспертизы, как считает Рыбальченко, должно оплачиваться из федерального бюджета, а не производителями. Контроль всех игрушек - "дорогой процесс", который может повлиять на цену, поэтому экспертизу можно сделать выборочной, указал член ОП РФ.

Согласно задумке, если по результатам проверки изделие сочтут потенциально опасным для детей, его могут запретить к продаже. Также в числе идей - обязать производителей прикладывать к изделию предупреждающую маркировку.

"Таким образом мы сможем поставить барьеры на пути тех товаров или игрушек, которые приносят вред духовному, нравственному, физическому здоровью ребенка", - заключил собеседник агентства.